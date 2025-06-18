Посол заявил, что Иран не согласится на требования Трампа

Иран не согласится на капитуляцию, о которой заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил посол Исламской Республики во Франции Мохаммед Амин-Неджад в эфире телеканала BFMTV.

Дипломат отметил, что этого же требует премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Амин-Неджад подчеркнул, что это невозможно, а народ Ирана «един перед агрессией».

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Иране рассказали о ситуации на ядерных объектах страны после ударов Израиля.