В Иране рассказали о ситуации на ядерных объектах страны после ударов Израиля

Вице-президент Эслами: ситуация на ядерных объектах Ирана после атак хорошая

Ситуация на иранских ядерных объектах на фоне ударов Израиля хорошая. Об этом заявил вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает телеканал SNN.

«Хорошая», — сказал политик, отвечая на вопрос журналистов о ситуации на объектах.

Утром 18 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние часы более 50 израильских истребителей совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана. Были атакованы объект по производству центрифуг, объекты по производству оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.