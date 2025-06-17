В США оценили способность Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

CNN: удары Израиля отсрочили ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев

В администрации президента США признают, что без американской помощи Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, Израиль нуждается в американских бомбах, способных поражать подземные объекты, а также в бомбардировщиках, которые смогут их доставить.

В разведке США считают, что удары Израиля хоть и нанесли серьезные повреждения, но лишь отсрочили развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что между двумя странами в скором времени «установится мир».

Американский лидер считает, что заключение мирной сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец кровавому конфликту между Израилем и Ираном.

При этом Трамп предупредил Иран, что любая атака на США приведет к тому, что «вся мощь» американских вооруженных сил обрушится на Исламскую Республику «в невиданных ранее масштабах».

Ранее Израиль попросил США присоединиться к войне с Ираном.