На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили способность Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

CNN: удары Израиля отсрочили ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев
close
Global Look Press

В администрации президента США признают, что без американской помощи Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, Израиль нуждается в американских бомбах, способных поражать подземные объекты, а также в бомбардировщиках, которые смогут их доставить.

В разведке США считают, что удары Израиля хоть и нанесли серьезные повреждения, но лишь отсрочили развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что между двумя странами в скором времени «установится мир».

Американский лидер считает, что заключение мирной сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец кровавому конфликту между Израилем и Ираном.

При этом Трамп предупредил Иран, что любая атака на США приведет к тому, что «вся мощь» американских вооруженных сил обрушится на Исламскую Республику «в невиданных ранее масштабах».

Ранее Израиль попросил США присоединиться к войне с Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами