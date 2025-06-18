Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему премьер Израиля начал операцию против Ирана

Кнайсль: Нетаньяху начал операцию против Ирана для своего выживания в политике

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал военную операцию против Ирана для своего выживания в политике. Об этом РИА Новости заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Я написала на прошлой неделе, что это (операция. — «Газета.Ru») для его (Нетаньяху. — «Газета.Ru») собственного политического выживания, поскольку его правительство было на пути к распаду. Он также пытается не попасть в тюрьму, поэтому он открыл очередной фронт после Газы, после Ливана, Сирии», — сказала экс-глава ведомства.

Кнайсль добавила, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут предотвратить рост эскалации в регионе, если будут решать вопрос без участия Нетаньяху.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее минздрав Израиля назвал число пострадавших во время ночного обстрела из Ирана.