Минздрав Израиля назвал число пострадавших во время ночного обстрела из Ирана

В ночь на 18 июня в израильские больницы поступили 94 человека, пострадавшие в результате обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Израиля.

По данным ведомства, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, 85 — в удовлетворительном. Еще трое были госпитализированы с признаками тревожного расстройства, а пятерым медики продолжают проводить обследование для уточнения состояния.

Также в минздраве подчеркнули, что эвакуация раненных в ходе ночных обстрелов, по медицинским показаниям не потребовалась. Помощь оказывалась в пути следования людей в укрытия, включая психологическую поддержку.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Пятые сутки продолжается острая фаза конфликта между Израилем и Ираном, стороны обмениваются ракетными ударами. Президент США Дональд Трамп не исключил ударов по ядерным объектам Ирана и потребовал от Исламской Республики «полной капитуляции». Американский лидер решает, вступать ли в войну. Этой ночью ожидалось заявление Трампа по итогам заседания Совета нацбезопасности, однако он пока ничего не сказал. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили о захвате сбитого израильского летчика.