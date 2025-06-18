В МИД России заявили о готовности стать посредником между Израилем и Ираном

Захарова: в конфликте Ирана и Израиля остается возможность для дипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ может предоставить посреднические усилия в рамках урегулирования конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в конфликте двух стран остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии.

«У России есть нацеленность на достижение результата политико-дипломатическим путем, когда она подключается в качестве медиатора в конфликтах», — отметила Захарова.

Также она отметила, что военный конфликт между Израилем и Ираном идет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру из-за ударов по ядерным объектам. По ее словам, Иран имеет право на атомные объекты, а удары по ним являются глобальной угрозой.

Утром 18 июня израильская армия сообщила, что за последние часы более 50 истребителей ВВС страны совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.