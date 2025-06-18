Захарова назвала страшной фразу Мерца о конфликте между Израилем и Ираном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «грязной работе» Израиля на Ближнем Востоке, назвав их страшными. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — считает дипломат.

Захарова напомнила, что дед Мерца Йозеф Пауль Совиньи был бургомистром при Гитлере, а его отец служил в немецких войсках и сражался против красноармейцев.

18 июня Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения. Он добавил, что Иран является «террористическим режимом» как внутренне, так и внешне. Кроме того, он обвинил Тегеран в якобы передаче Москве дронов-камикадзе и другой военной помощи.

Пятые сутки продолжается острая фаза конфликта между Израилем и Ираном, стороны обмениваются ракетными ударами. Президент США Дональд Трамп не исключил ударов по ядерным объектам Ирана и потребовал от исламской республики «полной капитуляции». Американский лидер решает, вступать ли в войну.

Ранее в Иране рассказали о ситуации на ядерных объектах страны после ударов Израиля.