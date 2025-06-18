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Зеленский не будет присутствовать на важных мероприятиях саммита НАТО

Зеленский примет участие только в государственном ужине саммита НАТО
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Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит лидеров НАТО в Нидерландах, но примет участие только в официальном государственном ужине. Об этом сообщило издание Kyiv Post.

Саммит состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

«Ожидается, что Зеленский не будет присутствовать на других мероприятиях саммита, посвященных сдерживанию и обороне», — пишет издание.

Ранее украинский лидер заявил, что Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО.

Накануне британская газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников писала, что у Киева нет уверенности, стоит ли Зеленскому посещать саммит блока в Гааге на фоне отсутствия гарантий присутствия на нем президента США Дональда Трампа.

Ранее Сибига заявил, что Зеленский посетит саммит НАТО в случае решений по Украине.

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