Стало известно, что Зеленский может пропустить саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский может пропустить саммит НАТО в Гааге на следующей неделе на фоне отсутствия гарантий присутствия на нем лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

По информации источника, украинская сторона опасается вновь оказаться «жертвой нехватки внимания со стороны Трампа».

«Украинские дипломаты остались разочарованы, а в некотором смысле озлоблены отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль на конференцию G7 в Канаде, а президент США вернулся домой перед запланированной встречей двух лидеров», — говорится в материале

Авторы материала подчеркивают, что сам украинский лидер выглядел расстроенным после отъезда американского лидера с саммита «Большой семерки».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что для «возможности» участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева. Он намекнул на принятие Украины в состав альянса, подчеркнув, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность неделимы.

Ранее глава МИД Литвы отказал Украине в приглашении в НАТО на предстоящем саммите.