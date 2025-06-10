На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины выставил условие визита Зеленского на саммит НАТО

Глава МИД Сибига: Зеленский посетит саммит НАТО в случае решений по Украине
close
Yves Herman/Reuters

Чтобы «сделать возможным» участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

Сибига заявил, что ни у одной третьей страны, в том числе России, нет права вето по членству Украины в НАТО. Он также добавил, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность неделимы, и Киев здесь не просящая сторона.

«Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии, должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их напрямую до наших партнеров», — заявил Сибига.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге. Зеленский отметил, что руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига будет общаться со своими коллегами насчет инфраструктуры и того, какие могут быть результаты саммита в Гааге.

Ранее Зеленский заявил, что понимает Путина лучше, чем Трамп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами