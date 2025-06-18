Пашинян заявил, что давал Карапетяну месяц на возмещение ущерба народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что давал компании «Электрические сети Армении», принадлежащей российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну, месяц на возмещение ущерба гражданам. Его слова приводит ТАСС.

«Я месяц назад компетентным членам правительства дал распоряжение в течение месяца либо восстановить ущерб, нанесенный со стороны ЭСА народу <…>, либо она будет национализирована», — заявил он.

По его словам, действия компании спровоцировали кризис в стране, а происходящее с бизнесменом в последнее время может быть связано с этим. Пашинян подчеркнул, что указанный срок истекает 21 июня. В своих соцсетях политик назвал российского миллиардера «мошенником».

До этого армянский премьер заявил о намерении национализировать компанию «Электрические сети Армении», принадлежащую главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну.

Вечером 17 июня Карен Карапетян, брат Самвела Карапетяна, сообщил, что главе группы компаний «Ташир» грозит задержание в Армении.

Ранее Церковь Армении потребовала прекратить преследование Карапетяна.