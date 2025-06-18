Глава Службы нацбезопасности Армении покинул пост

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял с должности главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна после отказа в задержании российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Помимо этого, другим указом Пашинян назначил временно исполняющим обязанности главы службы Андраника Симоняна.

В публикации говорится, что Абазян отказался задерживать российского миллиардера, сказав Пашиняну, что для этого нет оснований.

Накануне в доме Карапетяна в Ереване прошли обыски, десятки его сторонников были задержаны. Его брат Карен Карапетян сообщил, что главе группы компаний «Ташир» грозит задержание в Армении.

До этого бизнесмен раскритиковал власти республики из-за политики в отношении Армянской церкви. Пашинян, комментируя обыски, назвал Карапетяна мошенником и заявил, что вмешается в дело «по-своему».

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг миллиардера.

Ранее Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку.