В Британии предупредили, что Трамп становится похож на Байдена

Действующий американский лидер Дональд Трамп становится похож на своего предшественника Джо Байдена в связи с желанием втянуть США в крупный конфликт из-за непонимания реального положения дел. Об этом заявил британский политик и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.

«Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена», — сказал Галлоуэй.

По его словам, Трамп слепо верит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, игнорируя общественное мнение и отвергая советы своей администрации.

«Я <…> слышал, как он рассказывал об этом, когда он утверждал, что был в курсе всей ситуации в Иране», — сказал политик.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от планов отправить высокопоставленных чиновников для переговоров с Ираном на Ближнем Востоке и склоняется к ястребиной позиции. В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.

Ранее в США подготовили резолюцию, запрещающую Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана.