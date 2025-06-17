Трамп отказался от планов организовать встречу представителей Ирана и США

CNN: Трамп отказался от планов по переговорам с Ираном на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп отказался от планов по переговорам с Ираном в условленном месте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Трамп на данный момент решил отказаться от отправки высокопоставленных чиновников в обоюдно согласованное место на Ближнем Востоке, чтобы встретиться с иранцами и попытаться заключить сделку», — сообщает телеканал.

По данным источников CNN, сейчас Трамп отходит от прежней позиции к более «ястребиной» и стал всерьез рассматривать идею присоединения к операции Израиля в Иране. При этом, по их мнению, некоторые шаги Ирана могут вновь побудить его вернуться к переговорам.

До этого Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.