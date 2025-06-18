В США подготовили резолюцию, запрещающую Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана

В США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана

В конгресс США подан проект двухпартийной резолюции, предостерегающей Дональда Трампа от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Документ разработали республиканец Томас Мэсси и демократ Александрия Окасио-Кортес. По словам последней, конституция не позволяет исполнительной власти Соединенных Штатов в одностороннем порядке совершать «акты войны».

«Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей конституцией», — заявил Мэсси.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от планов отправить высокопоставленных чиновников для переговоров с Ираном на Ближнем Востоке и склоняется к ястребиной позиции. В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.

Ранее Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за страны Запада.