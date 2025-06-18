На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США подготовили резолюцию, запрещающую Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана

В США хотят запретить Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана
close
Kevin Lamarque/Reuters

В конгресс США подан проект двухпартийной резолюции, предостерегающей Дональда Трампа от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Документ разработали республиканец Томас Мэсси и демократ Александрия Окасио-Кортес. По словам последней, конституция не позволяет исполнительной власти Соединенных Штатов в одностороннем порядке совершать «акты войны».

«Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной. Даже если бы это было так, конгресс должен решать такие вопросы в соответствии с нашей конституцией», — заявил Мэсси.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от планов отправить высокопоставленных чиновников для переговоров с Ираном на Ближнем Востоке и склоняется к ястребиной позиции. В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.

Ранее Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за страны Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами