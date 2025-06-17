Стало известно, на что придется пойти Зеленскому из-за конфликта Израиля и Ирана

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном заставит украинского лидера Владимира Зеленского честно вести переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Об этом пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в материале для портала InfoBRICS.

По мнению аналитика, несмотря на то, что Зеленский не желает вести «добросовестные переговоры» о мире, ему придется на это пойти, так как внимание Вашингтона переключается на события на Ближнем Востоке. При этом страны Европы не смогут заменить финансовую и военную помощь Украине, указал автор.

По мнению автора, конфликт Израиля и Ирана может обернуться катастрофой для Украины.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее на Западе призвали Украину готовиться к компромиссам ради завершения конфликта.