Австрийская партия свободы потребовала разъяснений по визиту Зеленского в страну

Наиболее популярная политическая сила в Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), инициировала срочный запрос в Национальный совет республики с целью получения официальных разъяснений от федерального канцлера относительно визита Владимира Зеленского в Вену и его потенциальных последствий для нейтрального статуса и безопасности страны.

«АПС подала в Национальный совет срочный запрос канцлеру «Нейтралитет Австрии в опасности — визит президента Украины Зеленского 16 июня 2025 года», — говорится в заявлении правой партии.

Лидер АПС Герберт Кикль подверг резкой критике визит украинской делегации в Вену.

«Наш народ имеет право знать, почему Австрия теряет доверие на международной арене, отказывается от нейтралитета и тем самым ставит под угрозу собственную безопасность», — подчеркнул Кикль.

По его мнению, визит проходит на фоне крайне напряженной геополитической ситуации, характеризующейся нарастающей конфронтацией между НАТО и Россией, значительными запросами Украины о военной помощи и общей нестабильностью в Европе.

В конце мая лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт резко раскритиковала визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что глобальный Юг сотрудничает с Россией.