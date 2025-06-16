На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австрийские правые потребовали разъяснений по визиту Зеленского в страну

Австрийская партия свободы потребовала разъяснений по визиту Зеленского в страну
close
Isabelle Ouvrard/IMAGO/Global Look Press

Наиболее популярная политическая сила в Австрии, Австрийская партия свободы (АПС), инициировала срочный запрос в Национальный совет республики с целью получения официальных разъяснений от федерального канцлера относительно визита Владимира Зеленского в Вену и его потенциальных последствий для нейтрального статуса и безопасности страны.

«АПС подала в Национальный совет срочный запрос канцлеру «Нейтралитет Австрии в опасности — визит президента Украины Зеленского 16 июня 2025 года», — говорится в заявлении правой партии.

Лидер АПС Герберт Кикль подверг резкой критике визит украинской делегации в Вену.

«Наш народ имеет право знать, почему Австрия теряет доверие на международной арене, отказывается от нейтралитета и тем самым ставит под угрозу собственную безопасность», — подчеркнул Кикль.

По его мнению, визит проходит на фоне крайне напряженной геополитической ситуации, характеризующейся нарастающей конфронтацией между НАТО и Россией, значительными запросами Украины о военной помощи и общей нестабильностью в Европе.

В конце мая лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт резко раскритиковала визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что глобальный Юг сотрудничает с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами