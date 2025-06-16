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СМИ рассказали, как Зеленский бросил под дождем свою жену в Вене

Heute: Зеленский оставил свою жену мокнуть под дождем во время визита в Вену

Президент Украины Владимир Зеленский оставил свою жену Елену мокнуть под дождем во время встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Об этом сообщило австрийское издание Heute.

Журналисты обратили внимание на то, что Зеленский, когда выходил из машины, не подал руку супруге, а вместо этого пошел по красному ковру здороваться с принимающей стороной.

«Его супруга Елена Зеленская осталась одна», — говорится в публикации.

Кроме того, украинский лидер проявил неуважение к своей жене во время парада. Он сам был укрыт под зонтом, тем временем Елена стояла рядом и мокла под дождем.

16 июня Зеленский впервые сначала специальной военной операции (СВО) на Украине прибыл в Вену и встретился с главой Австрии Александром Ван дер Белленом. По информации украинского издания «Страна.ua», на фоне прибытия Зеленского с женой перекрыли центр Вены.

Председатель Австрийской партии свободы (FPO) и глава крупнейшей парламентской фракции Герберт Кикль выразил недовольство в связи с приездом Зеленского в Австрию. Он считает, безответственным приглашать президента, государство которого находится в состоянии войны, когда многие страны выступают за мирные переговоры.

Ранее в Германии ужаснулись итогам визита Зеленского в Берлин.

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