Трамп резко раскритиковал Макрона: «Эммануэль всегда ошибается»

Трамп заявил, что отъезд с G7 не связан с прекращением огня на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона после его слов о том, что глава Белого дома преждевременно покинул саммит G7, чтобы работать над урегулированием конфликта Израиля и Ирана. Публикация появилась на его странице в Truth Social.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся к публичности, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном», — написал Трамп.

По его словам, это «неправильное утверждение», и Макрон «понятия не имеет», зачем Трамп отправился в Вашингтон. Президент США также указал, что это не имеет никакого отношения к прекращению огня между Израилем и Ираном, речь идет о чем-то «гораздо большем».

«Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается. Оставайтесь с нами!», — указал Трамп.

До этого Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил уверенность в достижении соглашения по ядерной программе Ирана. Трамп дал понять, что подвижек в дипломатической плоскости между Соединенными Штатами и Ираном можно ожидать в ближайшие дни.

Ранее в США заявили, что Трамп склоняется к вмешательству в конфликт Израиля и Ирана.