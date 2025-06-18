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В Совфеде предупредили Трампа, что война против Ирана может стать его проклятием

Пушков заявил, что война против Ирана может стать войной Трампа и его проклятием
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Evelyn Hockstein/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что война против Ирана может стать войной президента США Дональда Трампа и его проклятием.

«До сих пор Трамп с гордостью заявлял, что как президент не начал ни одной войны. И это правда: он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера. Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — написал сенатор.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.

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