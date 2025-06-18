Испания обратилась к ЕС с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европейский союз в свете последних событий на Ближнем Востоке ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Глава испанского МИД подчеркнул ответственность Евросоюза на фоне его прочных экономических связей с Израилем. Он напомнил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером еврейского государства. Альбарес заявил, что страны Евросоюза должны ввести эмбарго на поставки оружия, а не продавать его Израилю, пока продолжается война с Ираном.

Министр отметил, что продолжающаяся эскалация между Израилем и Ираном существенно угрожает стабильности на Ближнем Востоке. Альбарес добавил, что необходимо возобновить дипломатический диалог с исламской республикой, касающийся ее ядерной деятельности и указал на приверженность Мадрида нераспространению ядерного оружия.

17 июня Генштаб Вооруженных Сил Ирана пригрозил «карательными операциями» против Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее МИД России заявил, что атаки Израиля на Иран толкают мир к ядерной катастрофе.