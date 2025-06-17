МИД России заявил, что атаки Израиля на Иран толкают мир к ядерной катастрофе

МИД России: атаки Израиля на Иран незаконны и толкают мир к ядерной катастрофе

Атаки Израиля на мирные атомные объекты Ирана незаконны и толкают мир к ядерной катастрофе. Об этом заявило министерство иностранных дел России на своем сайте.

«Атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ [Исламской Республике Иран] незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — говорится в заявлении.

Израильскому руководству необходимо одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ, подчеркнули в ведомстве.

В МИД России добавили, что попытки Запада манипулировать глобальным режимом ядерного нераспространения для сведения политических счетов с неугодными странами недопустимы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем.