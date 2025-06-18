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Израиль продлил визы находящимся в стране иностранцам

Миграционная служба Израиля до продлила 30 сентября визы иностранным гражданам
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израильская миграционная служба продлила срок действия виз большей части находящихся в стране иностранцев. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

В заявлении Управления народонаселения и миграции говорится, что визы для законно находящихся в Израиле на момент начала военной операции против Ирана иностранных граждан автоматически продлены до 30 сентября нынешнего года.

Это продление затронет туристические, рабочие, волонтерские, студенческие, священнослужителей и ряд других виз. В миграционной службе отметили, что все документы продлеваются автоматически, поэтому необходимости посещать офисы МВД нет.

17 июня израильское телевидение сообщило о новых пусках ракет со стороны Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В следующие дни атаки продолжились.

Ранее Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

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