В России заявили, что Трамп может стать «хромой уткой» в случае конфликта с Ираном

Политолог Дудаков: Трамп может превратиться в хромую утку в случае войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп рискует стать «хромой уткой» в случае эскалации конфликта с Ираном. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с News.ru.

Политолог указал на сигналы того, что США могут передать Израилю противобункерные авиабомбы. По его словам, это является переговорной позицией Трампа, которая усиливает раскол в стане Республиканской партии.

«Можно говорить о том, что если Трамп напрямую вовлечется в этот конфликт, завязнет в нем, то это обрушит его рейтинги и может подорвать его президентство. Даже если он не уйдет от власти за это время, он превратится в «хромую утку», — заявил Дудаков.

Эксперт указал, что влиятельные фигуры в США, включая Такера Карлсона, экс-советника Белого дома Стива Бэннона и предпринимателя Илона Маска, выступают против вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке. Сам же Трамп намерен говорить только с позиции силы, подчеркнул аналитик.

«Не в интересах Трампа, чтобы эта эскалация продолжалась бесконечно. Но при этом он хотел бы договориться с позиции силы, поэтому он сам, как мы видим, сейчас риторически повышает ставки», — подытожил Дудаков.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме рассказали, как конфликт Израиля и Ирана отразится на позициях Украины.