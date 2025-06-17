Политолог назвал отъезд Трампа с саммита G7 пощечиной Зеленскому

Саммит «Большой семерки» подтвердил наличие разногласий между президентом США Дональдом Трампом и остальными членами G7. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Вадим Трухачев, комментируя досрочный отъезд американского лидера с саммита Группы семи.

Эксперт отметил, что если бы Трамп поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица.

«Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и [глава ЕК] Урсула фон дер Ляйен «сломали» Трампа», — уточнил Трухачев.

Он добавил, что своеобразную пощечину получил и президент Украины Владимир Зеленский, который надеялся встретиться с Трампом, но эти планы провалились. Политолог допустил, что глава Белого дома таким образом продемонстрировал украинскому лидеру свое отношение к нему, испортившееся после скандала в Овальном кабинете.

Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отъезд президента США Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде стал неожиданностью.

Авторы материала подчеркивают, что Трамп часто меняет позиции по антироссийским санкциям и по ирано-израильскому конфликту. Из-за этого сложно понять, в чем вообще согласны между собой страны G7.

Ранее в России объяснили, почему к саммиту G7 не стоит относиться серьезно.