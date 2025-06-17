На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Торговом представительстве РФ в Швеции прокомментировали атаку БПЛА на ведомство

В Торгпредстве РФ призвали Швецию соблюдать Конвенцию о дипотношениях после атаки БПЛА
close
Global Look Press

Торговое представительство России в Швеции подверглось атаке беспилотника, который сбросил мешок с краской перед главным входом в учреждение. Как заявили «Газете.Ru» в ведомстве, шведы должны соблюдать Конвенцию о дипломатических отношениях, гарантирующую неприкосновенность иностранных представительств, а каким образом — «их проблема».

«Касательно мер защиты, шведам просто следует соблюдать нормы Конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Там все прописано. Как они будут обеспечивать эти нормы — их проблема», — сказали там.

17 июня посольство РФ в Швеции сообщило, что Торговое представительство России подверглось нападению — летевший над его территорией дрон сбросил мешок с краской перед центральным входом. В посольстве подчеркнули, что нападение стало продолжением серии подобных атак, которые недавно были совершены против российского представительства в Швеции. В результате под угрозой оказалась безопасность его сотрудников, а его имущество было повреждено.

«Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не выполнили свои международные обязательства. Мы требуем решения сложившейся ситуации», — указали в посольстве.

26 мая в посольстве РФ в Швеции уточняли, что за последний год на них было совершено 11 атак.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами