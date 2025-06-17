В Торговом представительстве РФ в Швеции прокомментировали атаку БПЛА на ведомство

В Торгпредстве РФ призвали Швецию соблюдать Конвенцию о дипотношениях после атаки БПЛА

Торговое представительство России в Швеции подверглось атаке беспилотника, который сбросил мешок с краской перед главным входом в учреждение. Как заявили «Газете.Ru» в ведомстве, шведы должны соблюдать Конвенцию о дипломатических отношениях, гарантирующую неприкосновенность иностранных представительств, а каким образом — «их проблема».

«Касательно мер защиты, шведам просто следует соблюдать нормы Конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Там все прописано. Как они будут обеспечивать эти нормы — их проблема», — сказали там.

17 июня посольство РФ в Швеции сообщило, что Торговое представительство России подверглось нападению — летевший над его территорией дрон сбросил мешок с краской перед центральным входом. В посольстве подчеркнули, что нападение стало продолжением серии подобных атак, которые недавно были совершены против российского представительства в Швеции. В результате под угрозой оказалась безопасность его сотрудников, а его имущество было повреждено.

«Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не выполнили свои международные обязательства. Мы требуем решения сложившейся ситуации», — указали в посольстве.

26 мая в посольстве РФ в Швеции уточняли, что за последний год на них было совершено 11 атак.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.