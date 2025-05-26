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В посольстве России в Швеции рассказали об атаках дронов

РИА: для сброса краски на посольство РФ в Швеции использовались опасные емкости
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Holger.Ellgaard/Wikipedia

Опасные стеклянные емкости, которые при разбивании могут привести к травмам, использовались во время атак беспилотников на посольство РФ в Швеции. Об этом заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.

«Последние два случая особо опасны тем, что для сброса использовали стеклянные сосуды с краской, которые в силу своего веса и наличия осколков могут привести к тяжелым травмам», — заявили в посольстве РФ в Стокгольме.

В диппредставительстве добавили, что подобные случаи нападения продолжаются на протяжении года. С мая 2024 года посольство подверглось 11 атакам неизвестных. В результате нескольких из них пострадали автомобили дипмиссии.

Представители посольства подчеркнули, что неоднократно обращались в МИД Швеции для урегулирования ситуации, однако результатов это не принесло.

Одна из таких атак произошла 25 мая, когда неизвестные сбросили на здание посольства России в Швеции при помощи дрона емкость с краской. Стеклянный объект упал на площадку перед главным входом.

В посольстве назвали «особым цинизмом» использование стеклянных емкостей при атаках, так как при сбросе с высоты они способны нанести увечья человеку.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.

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