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СМИ рассказали о совещании Трампа по Ближнему Востоку

Axios: Трамп проводит совещание в Белом доме по конфликту Израиля и Ирана
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп проводит совещание с Советом национальной безопасности по конфликту между Израилем и Ираном в Ситуационной комнате Белого дома. Об этом сообщает Axios  со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы сосредоточиться на ситуации на Ближнем Востоке.

На совещании в Белом доме обсуждалась возможность проведения прямых контактов с иранской стороной в ближайшие дни. Однако президент США дал понять, что решение по данному вопросу еще не принято.

До этого сообщалось, что отъезд Трампа с саммита G7 в Канаде стал неожиданностью.

Также политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп рискует стать «хромой уткой» в случае эскалации конфликта с Ираном.

Политолог указал на сигналы того, что США могут передать Израилю противобункерные авиабомбы. По его словам, это является переговорной позицией Трампа, которая усиливает раскол в стане Республиканской партии.

Ранее Китай обвинил Трампа в «подливании масла» в огонь конфликта Израиля и Ирана.

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