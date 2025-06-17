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Нардеп Дубинский заявил о конце карьеры Зеленского из-за срыва встречи с Трампом

Дубинский заявил, что карьера Зеленского завершена после срыва встречи с Трампом
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Карьера Владимира Зеленского на посту главы Украины может считаться оконченной на фоне срыва его встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на прошедшем в Канаде саммите «Большой семерки». Об этом в Telegram-канале пишет находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Зеленский уже на обочине мировой политики. Поэтому последняя надежда на саммит НАТО в Гааге, где также должен быть Трамп», — написал Дубинский.

По мнению находящегося под следствием Дубинского, в том случае, если Зеленский не встретится с Трампом в Гааге, то ему не стоит даже пытаться вернуться в Киев.

Владимир Зеленский во вторник, 17 июня, прибыл на саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде в городе Кананаскис.

Однако Дональд Трамп досрочно покинул это мероприятие, пропустив запланированную встречу с Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее в России объяснили, почему к саммиту G7 не стоит относиться серьезно.

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