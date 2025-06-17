На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили, почему к саммиту G7 не стоит относиться серьезно

Политолог Топорнин: G7 никогда не принимал важных политических решений
close
Amber Bracken/Reuters

Саммит G7 никогда не был организацией со своим уставом, которая бы решала свои цели и задачи. Это всегда была неформальная встреча наиболее экономически развитых стран. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Саммит G7 всегда больше походил на съезд закрытого клуба, где лидеры стран производили сверку часов. Ожидать от подобного рода саммитов каких-то решений, которые изменят международную политику, изначально неправильно. В целом на саммитах G7 никогда и не принимались никакие важные решения», — сказал политолог.

Он считает, что ранний отъезд президента США Дональда Трампа с саммита в Канаде еще раз показывает, что ничего важного на этой встрече не было и не будет.

«Трамп является человеком прагматичным и любит везде выискивать какую-то прибыль, дивиденды для Соединенных Штатов. Видимо, он четко понял, что на этом саммите ничего интересного не будет, и поэтому уехал. Тем более у него были некоторые расхождения в позициях с президентом Франции и с той же главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», — пояснил Топорнин.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня. Сообщалось, что страны G7 решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита. Вместо единого итогового документа участники могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, уточнили журналисты.

Ранее экс-президент Шри-Ланки заявил, что G7 выброшена на «свалку истории».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами