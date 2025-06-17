В России объяснили, почему к саммиту G7 не стоит относиться серьезно

Саммит G7 никогда не был организацией со своим уставом, которая бы решала свои цели и задачи. Это всегда была неформальная встреча наиболее экономически развитых стран. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Саммит G7 всегда больше походил на съезд закрытого клуба, где лидеры стран производили сверку часов. Ожидать от подобного рода саммитов каких-то решений, которые изменят международную политику, изначально неправильно. В целом на саммитах G7 никогда и не принимались никакие важные решения», — сказал политолог.

Он считает, что ранний отъезд президента США Дональда Трампа с саммита в Канаде еще раз показывает, что ничего важного на этой встрече не было и не будет.

«Трамп является человеком прагматичным и любит везде выискивать какую-то прибыль, дивиденды для Соединенных Штатов. Видимо, он четко понял, что на этом саммите ничего интересного не будет, и поэтому уехал. Тем более у него были некоторые расхождения в позициях с президентом Франции и с той же главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», — пояснил Топорнин.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня. Сообщалось, что страны G7 решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита. Вместо единого итогового документа участники могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, уточнили журналисты.

Ранее экс-президент Шри-Ланки заявил, что G7 выброшена на «свалку истории».