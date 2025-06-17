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Трамп пропустит встречу с Зеленским и генсеком НАТО на саммите G7

WSJ: Трамп пропустит встречу с Зеленским и Рютте из-за отъезда с G7
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Amber Bracken/Reuters

Президент США Дональд Трамп в связи со своим преждевременным отъездом с саммита G7 в Канаде пропустит запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Отъезд Трампа означает, что он пропустит запланированное на утро вторника обсуждение по Украине, на котором должен присутствовать Зеленский», — говорится в публикации.

Трамп покинул саммит G7 и вылетел в Вашингтон вечером 16 июня. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп «провел отличный день на саммите, подписав крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером», но вынужден уехать из-за ситуации на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» решили не публиковать коммюнике по итогам саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине.

Ранее на Западе заявили о конце G7.

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