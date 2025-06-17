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Зеленский прибыл на саммит G7

Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаде в городе Кананаскис
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде в городе Кананаскис. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По информации журналистов, Зеленский примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 «Сильная и суверенная Украина» (A strong and sovereign Ukraine).

Кроме того, у украинского лидера запланирован ряд встреч — с президентами Франции и Бразилии, премьерами Британии, Индии и Японии, а также с высшими чиновниками Евросоюза и НАТО.

До этого газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп в связи со своим преждевременным отъездом с саммита G7 в Канаде пропустит запланированную встречу с Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте.

Политолог Вадим Трухачев высказал мнение, что саммит «Большой семерки» подтвердил наличие разногласий между Трампом и остальными членами G7. Он добавил, что своеобразную пощечину получил и президент Украины , который надеялся встретиться с американским лидером, но эти планы провалились.

Ранее в России объяснили, почему к саммиту G7 не стоит относиться серьезно.

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