США направят авианосную группу на Ближний Восток

Пентагон: США направят авианосную группу во главе с USS Nimitz на Ближний Восток

США направляют авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток, чтобы защитить военный контингент в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны (США) Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

По словам собеседника агентства, Военно-морские силы США также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

17 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Израиля и Ирана приведет к разрастанию конфликта. По ее словам, «всем ясно», что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, но лучшим способом для этого является дипломатия, а не силовые меры.

Ранее в России заявили, что Трамп может стать «хромой уткой» в случае конфликта с Ираном.