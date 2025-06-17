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Взлет карьеры нового генпрокурора Украины связали с Бучей

«Страна.ua»: генпрокурор Украины Кравченко познакомился с Зеленским из-за Бучи
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Стрингер/РИА Новости

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко познакомился с президентом Владимиром Зеленским, когда расследовал «военные преступления» в Буче. Именно это стало началом взлета его карьеры, пишет Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источники в прокуратуре.

По данным издания, Зеленский и его супруга Елена познакомились с Кравченко в 2023 году, когда тот руководил Бучанской прокуратурой Киевской области.

«[Зеленские его] запомнили, что и послужило одной из причин его дальнейшего карьерного взлета», — пишет портал.

В «Стране.ua» уточнили, что Кравченко считается чиновником, который ориентирован на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задал Руслану Кравченко провокационный вопрос. Он спросил нового генпрокурора Украины, готов ли тот вести дело Зеленского после его отставки. Гончаренко уточнил, что ответа на этот вопрос с первого раза не последовало.

После того, как Кравченко переспросила нардеп Ирина Геращенко, он сказал, что «ставит подпись» только на те дела, которые имеют доказательства.

16 июня Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады представление о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины. Его должны рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Ранее Зеленский объявил о перестановках в командовании ВСУ.

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