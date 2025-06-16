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Зеленский внес в Раду представление о назначении генпрокурора

Зеленский внес в Раду представление о назначении Кравченко генпрокурором
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Телеграм-канал Инсайдер UA

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, данное представление будет представлено на одном из ближайших пленарных заседаний.

До 30 декабря прошлого года Кравченко занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. Позднее его назначили председателем Государственной налоговой службы.

13 июня Зеленский назначил Алену Гетманчук главой миссии Украины при НАТО. Он также уволил Наталью Галибаренко, прежде занимавшую эту должность с августа 2020 года.

В начале июня Зеленский провел ряд перестановок в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, глава государства принял отставку командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. По словам лидера Украины, этот военачальник на новой должности «сосредоточится исключительно на боевых вопросах». Он уточнил, что Сухопутными войсками будет заниматься «другой человек».

Ранее украинский нардеп анонсировал отставку премьер-министра.

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