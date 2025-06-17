Нового генпрокурора Украины спросили о «деле Зеленского»

Нового генпрокурора Украины Руслана Кравченко спросили, готов ли он вести дело президента Владимира Зеленского после его отставки. Ответа на этот вопрос с первого раза не последовало, уточнил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

«Вы сказали, что занимались делом бывшего президента Януковича. Готовы ли вы заниматься делом бывшего президента Зеленского?» — спросил Кравченко парламентарий.

После того, как Кравченко проигнорировал вопрос Гончаренко, об этом повторно спросила его нардеп Ирина Геращенко. Новый генпрокурор сказал, что «ставит подпись» только на те дела, которые имеют доказательства.

16 июня Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора. Как уточнил спикер Рады Руслан Стефанчук, это представление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Из открытых источников следует, что до 30 декабря 2024 года Руслан Кравченко занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. Позже его назначили председателем Государственной налоговой службы.

Ранее Зеленский объявил о перестановках в командовании ВСУ.