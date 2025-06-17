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Лукашенко призвал белорусских чиновников к дисциплине

Лукашенко потребовал от чиновников дисциплины, чтобы избежать ситуации Украины
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие у чиновников дисциплины может серьезно дестабилизировать страну. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Обращаясь к чиновникам, Лукашенко подчеркнул, что если «кинем работать — будем воевать». По его мнению, подобная ситуация произошла на Украине.

Президент Белоруссии добавил, что из-за подобного необходимо уделять внимание дисциплине.

До этого Лукашенко заявил, что республике невыгодно воевать, в стране «нужно накормить людей».

Также президент республики заявил, что в стране необходимо улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах. Белорусские власти приняли решение, что животноводческие фермы необходимо преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии, отметил президент.

15 июня Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область, где посетил производство молокоперерабатывающего предприятия «Беллакт».

Ранее Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота.

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