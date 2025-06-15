Лукашенко проинспектировал молокоперерабатывающее предприятие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область, где посетил производство молокоперерабатывающего предприятия «Беллакт». Об этом сообщается агентство «БелТА».

На предприятии президенту представили планы по строительству дополнительного производства сухого детского питания. Лукашенко дал указание подготовить экономическое обоснование проекта «без затягиваний и волокиты». Во время визита президент также ознакомился с производственной базой, посетил участок расфасовки детского питания и ознакомился с ассортиментом продукции. В ближайшее время на заводе заработает новая линия розлива молочной продукции в ПЭТ-бутылки, что позволит максимально расширить ассортимент.

Главе также показали продукцию других молокоперерабатывающих компаний Гродненской области, в числе которых ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Молочный мир».

В ходе рабочей поездки Лукашенко также акцентировал внимание на ответственности за случаи падежа скота.

Ранее Путин обсудил дефицит картофеля с Лукашенко.