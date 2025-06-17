Путин встретится с генсеком ОПЕК в Санкт-Петербурге

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу глава РФ Владимир Путин проведет беседу с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, краткая беседа состоится вечером 20 июня.

«В повестке дня текущее состояние на мировом нефтяном рынке, естественно, перспективы его развития в свете обострения на Ближнем Востоке и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+», — сказал помощник президента России.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Участие в нем примет президент России. Путин будет присутствовать на пленарном заседании 20 июня. Основной темой форума в этом году станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что введенные в связи с ирано-израильским конфликтом ограничения в авиасообщении не скажутся на присутствие арабских гостей на форуме.

Ранее было раскрыто меню для участников ПМЭФ-2025.