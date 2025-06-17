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В США остановили работу комиссии, разрабатывавшей стратегию давления на РФ

Reuters: прекращена работа комиссии США, создававшей стратегию давления на РФ
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

В Соединенных Штатах приостановили работу комиссии, которая разрабатывала стратегию по давлению на РФ с целью ускорить завершение украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что деятельность группы постепенно начала сходить на нет еще в мае, поскольку Белый дом и лично президент Дональд Трамп не проявляли интереса к конфронтации с Москвой. После того, как представители администрации несколько раз заявили, что США могут выйти из переговоров по Украине, работавшие в комиссии чиновники стали считать свою деятельность «невостребованной».

«Дело шло на спад, потому что президент не участвовал. Вместо того, чтобы делать больше, он, видимо, хотел сделать меньше», — объяснил журналистам один из источников.

При этом экс-советник президента США по нацбезопасности Фред Фляйц заявлял, что Трамп якобы чувствует «неуважение» со стороны российского коллеги Владимира Путина и вскоре может «ударить» санкциями по Москве.

Ранее Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой.

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