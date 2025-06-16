В США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России

Бывший советник президента США по нацбезопасности Фред Фляйц заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы чувствует «неуважение» со стороны российского коллеги Владимира Путина и вскоре может «ударить» санкциями по Москве. Его слова приводит Politico.
«Есть большая вероятность, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но Трамп оставит дверь открытой для возобновления переговоров», — заявил Фляйц.
В конце мая президент США Дональд Трамп раскритиковал действия президента РФ Владимира Путина относительно ударов по Украине и заявил о возможном введении новых санкций против Москвы.
В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что США хорошо известна позиция России по устранению причин конфликта с Украиной, ее не изменить угрозами введения новых санкций. Рябков добавил, что Москва открыта к честным переговорам на основе учета интересов страны и взаимного уважения, при этом Россия продолжит усилия для достижения целей военной операции на Украине.
Ранее Зеленский дал совет Трампу в отношении России.