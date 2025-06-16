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В США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России

Экс-советник Фляйц: есть большая вероятность, что Трамп ударит санкциями по РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший советник президента США по нацбезопасности Фред Фляйц заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы чувствует «неуважение» со стороны российского коллеги Владимира Путина и вскоре может «ударить» санкциями по Москве. Его слова приводит Politico.

«Есть большая вероятность, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но Трамп оставит дверь открытой для возобновления переговоров», — заявил Фляйц.

В конце мая президент США Дональд Трамп раскритиковал действия президента РФ Владимира Путина относительно ударов по Украине и заявил о возможном введении новых санкций против Москвы.

В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что США хорошо известна позиция России по устранению причин конфликта с Украиной, ее не изменить угрозами введения новых санкций. Рябков добавил, что Москва открыта к честным переговорам на основе учета интересов страны и взаимного уважения, при этом Россия продолжит усилия для достижения целей военной операции на Украине.

Ранее Зеленский дал совет Трампу в отношении России.

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