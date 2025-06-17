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Глава МИД Эстонии предупредил Россию об ответных действиях в случае нападения

Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил принести войну в Россию
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Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Об этом сообщает Defense One.

Он подчеркнул, что если российская сторона нападет, то «мы принесем войну в Россию».

Министр добавил, что на предстоящем саммите НАТО члены блока обсудят увеличение оборонных расходов, а также новые варианты немедленного реагирования в случае российского нападения.

До этого сообщалось, что все страны, граничащие с Россией, пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения.

В феврале немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Исходя из документа, война может состоять из четырех фаз: скрытная кампания по дезинформации и кибератаки; сосредоточение войск у границ; само нападение и затем — «конфликт глобального масштаба», который развернется даже в космосе. Авторы публикации называют такой вариант развития событий «правдоподобным сценарием».

Ранее сообщалось, что Германия хочет полностью оснастить свою армию к 2028 году.

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