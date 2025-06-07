Германия хочет полностью оснастить свою армию к 2028 году

В армии ФРГ выступили за полное оснащение ВС к 2028 году

Немецкая армия должна быть полностью оснащена к 2028 году. Об этом заявила глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке армии ФРГ Аннетт Леник-Эмден в беседе с газетой Tagesspiegel.

«К 2028 году должно быть закуплено все необходимое для полной готовности к обороне - солдатам еще нужно попрактиковаться с новым оборудованием», — подчеркнула она.

Она выразила уверенность, что график полного оснащения Бундесвера будет выполнен.

До этого премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявлял, что в Германии необходимо вернуть обязательную военную службу.

Газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера писала, что Североатлантический альянс требует от Германии увеличения числа военнослужащих примерно с 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года.

Ранее в Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину.