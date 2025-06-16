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Стало известно, что граничащие с РФ страны готовят системы здравоохранения к войне

Politico: приграничные с РФ страны ЕС готовят системы здравоохранения к войне
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Shutterstock/FOTODOM

Граничащие с Россией страны ЕС начали готовить системы здравоохранения к войне. Об этом пишет газета Politico.

«Все страны восточного фланга пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения», — говорится в публикации.

Авторы издания подчеркнули, что противостояние на Украине разрушило иллюзию свободы Европы от конфликтов.

Так, власти Литвы устанавливают в больницах электрогенераторы и создают запасы медикаментов и воды на случай выхода из строя водопровода и электросетей. В Эстонии власти создают запасы спутниковых телефонов для медицинских служащих. Также разрабатываются планы запуска локального изолированного интернет на случай выхода из строя мобильной связи.

«Вопрос не в том, нападет ли на нас Россия. Вопрос в том, когда она нападет», — заявил замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что при увеличении очередей и ухудшении условий МВД придется закрыть пункт пропуска в Нарве.

Ранее в Ленобласти арестовали гражданку Эстонии при попытке перейти границу.

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