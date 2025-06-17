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Каллас резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по Украине

Каллас заявила об одном из самых разрушительных ударов по Киеву за все время СВО
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Edgar Su/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко отреагировала на удар ВС РФ по территории Украины, призвав оказывать давление на Москву. Ее слова приводит The Guardian.

По словам Каллас, сегодняшний удар ВС РФ по объектам в Киеве был «одним из самых разрушительных» за все время СВО. Она также утверждает, что Россия «продолжает неустанно атаковать» и якобы затягивает конфликт.

«Это еще один признак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать оказывать давление», — заявила глава европейской дипломатии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет. По словам Зеленского, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. Зеленский утверждает, что Россия якобы стремится продолжать конфликт.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее стало известно, на что придется пойти Зеленскому из-за конфликта Израиля и Ирана.

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