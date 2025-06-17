Зеленский пообещал «надлежащий ответ» за массированный удар ВС РФ по Украине

Зеленский заявил, что Украину атаковали более 440 БПЛА и 32 ракеты ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. Зеленский утверждает, что Россия якобы стремится продолжать конфликт.

«Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ», — написал украинский лидер.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также заявил о «массированном» ударе ВС РФ по территории республики «сотнями беспилотников и ракет».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее на Западе призвали Украину готовиться к компромиссам ради завершения конфликта.