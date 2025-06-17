В США заявили, что Трамп склоняется к вмешательству в конфликт Израиля и Ирана

Президент США формирует публичную позицию в пользу прямого участия Вашингтона в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом пишет Associated Press (AP).

По мнению авторов, «изменение тональности» Трампа происходит на фоне того, как Соединенные Штаты перебрасывают военные корабли и самолеты в регион, чтобы отреагировать на дальнейшую эскалацию.

Кроме того, отмечается, что Израиль до сих пор не смог уничтожить иранский завод по обогащению урана в Фордо, который находится глубоко под землей. Для этого еврейскому государству понадобится американская бомба Massive Ordnance Penetrator.

«Но у Израиля нет боеприпасов или бомбардировщика, необходимых для их доставки — в настоящее время бомба доставляется стелс-бомбардировщиком B-2», — говорится в тексте.

Как пишет AP, углубление американского вмешательства возможно путем поставки израильтянам противобункерных бомб для проникновения на иранские ядерные объекты, расположенные глубоко под землей, или предоставления другой прямой военной поддержки США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в США заговорили о силовом вмешательстве в конфликт Израиля и Ирана.