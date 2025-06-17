Трамп заявил, что хочет реального отказа Ирана от создания ядерного оружия

Трамп надеется, что Иран откажется от создания ЯО до привлечения США

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает «реального завершения» вопроса отказа Ирана от ядерного оружия. Его слова приводит журналист телеканала CBS Дженифер Джейкобс на своей странице в X.

«Он заявил, что хочет «реального завершения», чтобы Иран «полностью отказался» от ядерного оружия», — сообщила Джейкобс.

Она отметила, что Трамп надеется, что программа Ирана «будет полностью стерта» задолго до возможного вовлечения США в ситуацию.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.