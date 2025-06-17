На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заговорили о силовом вмешательстве в конфликт Израиля и Ирана

Сенатор Тьюн допустил прямое вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана
close
Ronen Zvulun/Reuters

Лидер парламентского большинства в сенате США Джон Тьюн заявил, что в случае провала попыток решения конфликта Израиля и Ирана дипломатическим путем нельзя исключать силового варианта вмешательства в ситуацию. Его слова приводит CNN.

«США сейчас в основном занимают оборонительную позицию, но в какой-то момент может понадобиться переход к наступательной стратегии. Впрочем, такие решения должны принимать президент, его команда и Пентагон», — заявил Тьюн.

По его словам, он не хочет «связывать руки президенту Трампу» в вопросах обороны.

До этого в Дональд Трамп в ходе пресс-конференции отказался говорить, при каких обстоятельствах Вашингтон может вступить в войну с Тегераном.

По данным CNN, президент США опасается вступления американской армии в конфликт с Ираном, так как это может повлиять на отношение электората к Трампу. При этом на него давят «ястребы» из числа республиканцев, отмечают журналисты.

Ранее президент Израиля заявил, что в Иране пришло время сменить «режим».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами