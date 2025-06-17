Представители Ирана назвали условие для возобновления переговоров с США

WP: представители Ирана заявили, что готовы возобновить переговоры с США

Представители Ирана сообщили посредникам, что готовы возобновить переговоры с Соединенными Штатами, но после того, как Израиль прекратит нападения. Об этом сообщила газета Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

По данным издания, усилия по началу переговоров о прекращении огня между Израилем и Ираном возглавили Катар и Оман.

Газета The New York Times сообщила, что глава Белого дома предложил спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться с представителями Ирана на текущей неделе.

Телеканал CNN также сообщил, что Трамп поручил своей команде как можно скорее организовать встречу с чиновниками из Ирана.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.